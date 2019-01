Steinmeier bei Grüner Woche: Ländliche Regionen im Blick

Ein Blumen geschmückter Trabant ist ein beliebtes Fotomotiv in der Blumenhalle auf der Grünen Woche.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Im Blick steht dabei die Zukunft der ländlichen Regionen in Deutschland. Viele kleinere Orte haben angesichts von Problemen bei Verkehrsanbindungen und der Versorgung mit Ärzten oder Geschäften mit Abwanderung zu kämpfen. Steinmeier hatte im vergangenen Jahr einige ländliche Regionen besucht und ein stärkeres Augenmerk der Politik angemahnt. Auf der Messe eröffnet der Bundespräsident ein "Zukunftsforum" zur ländlichen Entwicklung. Gut die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt laut Bundesagrarministerium außerhalb der größeren Städte.

( dpa )