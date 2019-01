ALBA Berlin gewinnt gegen Vilnius im Eurocup

Berlin. Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im Eurocup einen wichtigen Erfolg gefeiert. Dank einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit besiegten die Berliner am Dienstagabend den litauischen Vizemeister Rytas Vilnius vor 7277 Zuschauern in eigener Halle mit 87:85 (39:57). Damit übernahm ALBA wieder die Tabellenführung in Gruppe E. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 25 und Rokas Giedraitis mit 16 Punkten.

ALBA startete gut in die Partie und lag schnell 10:4 in Führung. Doch dann häuften sich die Fehler auf Berliner Seite. Besonders in der zuletzt so starken Defensive gelang nur wenig. Fast jeder Angriff der Gäste führte auch zu Punkten. ALBA hingegen vergab viele offene Würfe.

Vilnius war giftiger und zog zu Beginn des zweiten Viertels davon. Die Gastgeber gestatten den Litauern zu viele Rebounds, so bekamen sie immer wieder zweite Chancen zum Wurf. Einmal im Lauf traf Vilnius fast jeden Drei-Punkt-Wurf - allein neun in der ersten Halbzeit. So lag ALBA schon zur Pause mit 18 Punkten zurück.

Nach dem Seitenwechsel wachte ALBA auf. Nun verteidigte man deutlich intensiver und insbesondere Hermannsson punktete jetzt. Im dritten Viertel hatten sich die Berliner wieder auf drei Zähler herangekämpft (64:67). Zu Beginn des letzten Viertels brachte Franz Wagner ALBA mit 71:70 in Führung.

Im Schlussviertel behaupteten die Berliner lange die Führung, aber Vilnius ließ sich nicht abschütteln. 29 Sekunden vor Ende gingen die Gäste dann wieder 85:84 in Führung. Aber in 1,6 Sekunden vor Ende brachte Hermannsson mit drei verwandelten Freiwürfen doch noch den Sieg.

( dpa )