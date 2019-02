Konzert: Bastille live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Bastille spielen am 13. Februar ein exklusives Konzert in Berlin

Verti Music Hall Bastille live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Bastille kehren zurück und machen das Frühjahr 2019 zu einem Pop-Event. Am 13. Februar 2019 spielen die vier Briten im Rahmen ihrer „Still Avoiding Tomorrow“-Tour live in Berlin. Im Gepäck haben Bastille neben einer Auswahl ihrer größten Hits wie “Pompeii”, “Of The Night“ und “Things We Lost In The Fire” auch Songs aus ihrem brandaktuellen dritten Studioalbum „Doom Days“.

Was vor einiger Zeit noch mit einer Ein-Mann-Show des Bastille Lead-Sängers Dan Smith begann, präsentiert sich mittlerweile als eingespieltes Quartett. Bastille ist seit 2011 mit Kyle Simmons an den Keyboards, Will Farquarson am Bass und Chris ‚Woody’ Wood am Schlagzeug unterwegs. Nach den Erfolgen ihrer bisherigen Alben „Bad Blood“ und „Wild World“ haben Bastille mit „Doom Days“ nach Angaben der Band mit ganz neuen Klängen experimentiert. Die Berliner Fans dürfen gespannt sein. Wann genau die Platte erscheint, ist derzeit noch ungewiss.

Wo wird Bastille in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für die Berlin-Konzerte von Bastille sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 52,15 Euro im Vorverkauf unter verti-music-hall.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (13. Februar) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: John Phillips / Getty Images

Wird es noch weitere Auftritte von Bastille in Deutschland geben?

Nach den Auftritten in Bochum (12. Februar) und Berlin (13. Februar) haben Bastille noch vier weitere Stationen in Deutschland geplant. Am 24. Februar spielt die Band in Stuttgart und anschließend in München (4. März), Frankfurt am Main (5. März) und Hamburg (6. März).

Welche Songs wird Bastille spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten Bastille bei ihrem Konzert am 19. Januar in Sydney:

Good Grief Blame Icarus These Streets World Gone Mad Warmth The Anchor Grip Laura Palmer Daniel in the Den Two Evils Interlude Things We Lost in the Fire Happier Bad Blood The Currents Fake It Of the Night Send Them Off! Flaws

Zugabe:

Get Home Quarter Past Midnight Pompeii

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Bastille-Konzert.

Bastille live in der Verti Music Hall, Mittwoch, 13. Februar 2019; Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.