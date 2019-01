Konzert: Alligatoah live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Alligatoah spielt am 1 und 2. Februar zwei exklusive Konzerte in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Max-Schmeling-Halle Alligatoah live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Alligatoah ist zurück: Nach der restlos ausverkauften Himmelfahrts-Kommando-Tour und der Akkustiktour 2018, die der Rapper zusammen mit dem Singer-Songwriter Sebel auf die Bühnen brachte, zieht es Alligatoah zurück auf die großen Bühnen. Am 1. und 2. Februar 2019 spielt Alligatoah im Rahmen seiner „Wie Zuhause“-Tour zwei exklusive Konzerte in Berlin. Im Gepäck: Frisches Liedgut seines aktuellen Albums „Schlaftabletten, Rotwein V“ und exquisite Klassiker seines Schaffens.

Der selbstironische Rapper und Sänger konnte in den letzten Jahren viele Erfolge verzeichnen. Mit "Triebwerke" stürmte Lukas Strobel alias Alligatoah 2013 den ersten Platz der deutschen Albumcharts und auch vergangenes Jahr kämpfte er sich mit seinem Album " Schlaftabletten, Rotwein V" bis an die Chartspitze durch.

Wo wird Alligatoah auftreten?

Die beiden Konzerte finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für die Alligatoah-Konzerte sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr für das Konzert am Sonnabend (2. Februar) und für den Freitag (1. Februar) nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Max-Schmeling-Halle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (1. Januar) um 18 Uhr und am Sonnabend (2. Januar) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt jeweils gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs wird Alligatoah spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Alligatoah bei seinem Konzert am 19. Januar in München

Counterstrike Song / Mein Gott hat den Längsten / Raubkopierah Alli-Alligatoah Wer weiß Ein Problem mit Alkohol Fick ihn doch I Need A Face Lass liegen Freie Liebe Beinebrechen Trostpreis Namen machen Trauerfeier Lied Meine Hoe Terrorangst Wo kann man das kaufen Hass Meinungsfrei Du bist schön

Zugabe:

Nicht wecken Willst Du Wie zuhause

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Alligatoah live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag, 1. Februar 2019, und Sonnabend, 2. Februar 2019, Einlass 17.30 Uhr (Freitag) und 18.00 (Sonnabend), Konzertbeginn an beiden Tagen 19.30 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin