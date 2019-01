Nur noch rund 2500 Tickets für 6. ISTAF INDOOR erhältlich

Robert Harting am Internationalen Stadionfest (ISTAF) mit Deutschland-Fahne nach dem Diskuswurf der Männer.

Berlin. Nur noch rund 2500 von 12 600 Tickets für das 6. ISTAF INDOOR am 1. Februar in der Mercedes-Benz-Arena sind im Handel. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bisher haben beim weltweit größten Leichtathletik-Meeting unterm Hallendach jeweils vier Europameister und EM-Zweite zugesagt.

Deutschlands schnellste Sprinterin, die EM-Zweite Gina Lückenkemper, bestreitet auf der blauen 60-Meter-Bahn ihr erstes Rennen für ihren neuen Verein SCC Berlin. Alle drei EM-Medaillengewinnerinnen sind über die 60 Meter Hürden der Frauen dabei: Die deutschen Hürdensprint-Asse Pamela Dutkiewicz (EM-Silber) und Cindy Roleder (Bronze) bekommen es am 1. Februar mit Elvira Herman aus Weißrussland zu tun.

Zwei Europameister starten über die 60 Meter Hürden der Männer: der deutsche Zehnkampf-Europameister Arthur Abele und Hürden-Europameister Pascal Martinot-Lagarde aus Frankreich.

( dpa )