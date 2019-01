Hofreiter: Abkommen ist Zusammenarbeit auf Sparflamme

Berlin. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, hat den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag als unzureichend kritisiert. "Das, was in Aachen beschlossen wurde, ist eine Zusammenarbeit auf Sparflamme", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem das Kanzleramt habe viele Reformhoffnungen ausgebremst.

"Sowohl Präsident Emmanuel Macron als auch der Deutsche Bundestag und das französische Parlament wären zu einer weit engeren Zusammenarbeit und ambitionierten Zielen, beispielsweise beim Klimaschutz, bereit gewesen", sagte Hofreiter. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) produziere zwar zeremonielle Stimmung und schöne Bilder, aber kaum Substanz. "In herausfordernden Zeiten wie diesen reicht es leider nicht, nur mit dem Herzen für Europa zu sein."

( dpa )