Sushi und Burger: Das sind Berlins beste Lieferdienste

Sushi aus Berlin kommt bei den Nutzern von Online-Lieferdiensten gut an (Archivbild).

Berlin. Mehrere Berliner Restaurants und Imbisse sind mit den Lieferheld Awards 2019 ausgezeichnet worden. In der Kategorie Sushi landete der Lieferservice Miyaki Sushi Lounge in Friedrichshain bundesweit auf den ersten Rang. Das teilte die Online-Bestellplattform Lieferheld am Dienstag mit.

Vergeben wird die Auszeichnung auf Grundlage mehrerer Faktoren, heißt es weiter. Dazu würde die Plattform nicht nur Kundenbewertungen heranziehen. Darüber hinaus ermittele ein Algorithmus, wie hoch die Qualität des Lieferdienstes, wie zuverlässig die Zustellung oder wie hoch die Wiederbestellrate ist.

In der deutschlandweiten Top 10 der besten Lieferdienste sind allerdings keine Berliner Restaurants und Imbisse vertreten. Deutlich stärker sieht es in der Kategorie Burger und Sushi aus.

Die Top 10 Lieferservices in Deutschland:

1. Pizzeria Don Camillo, Marl

2. Pizza Taxi Das Originale, Moers

3. El Greco, Düsseldorf

4. Bawa, Duisburg

5. Pizzeria Toscana, Langenfeld (Rheinland)

6. Pizza XPO, Krefeld

7. Speed Pizza, Sankt Augustin

8. NINAS Pizza & Bistro, Dresden

9. Pizzeria Portofino, Duisburg

10. Monaco Pizza Express, Viersen

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Burger in Deutschland:

1. Burger2you, Dortmund

2. Devil Burger, Friedrichshain

3. Burgerzimmer, Fillialen in Neukölln, Charlottenburg, Rudow und Prenzlauer Berg

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Pizza in Deutschland:

1. Pizzeria Don Camillo, Marl

2. Pizza Taxi Das Originale, Moers

3. Pizzeria Toscana, Langenfeld (Rheinland)

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Sushi in Deutschland:

1. Miyaki Sushi Lounge, Friedrichshain

2. Funa Sushi, Prenzlauer Berg

3. McJAP Sushi, Frankfurt am Main

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Newcomer in Deutschland:

1. Pizza Dream, Essen

2. Bobby's Pizza, Würzburg

3. Pizza Anasito, Köln

( BM )