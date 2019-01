Jugendliche werfen Sonnenschirmständer auf Autobahn 103

Berlin. Zwei Jugendliche haben einen Sonnenschirmständer in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Steglitz auf die Fahrbahn der Autobahn 103 geworfen. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Teenager schmissen ihn gegen 01.10 Uhr von der Feuerbachbrücke, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Passantin beobachtete den Vorfall und alarmierte daraufhin die Polizei. Zunächst wollten die Jugendlichen flüchten, konnten dann aber von den Beamten in der Alsenstraße vorläufig festgenommen werden. Sie wurden später ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde niemand.

( dpa )