Minister verteidigt Vorgehen bei Waldbrand-Warnsystem

Potsdam. Brandenburg will sein Frühwarnsystem für Waldbrände modernisieren - allerdings nicht mit der früher geplanten europaweiten Vergabe. Das Projekt war zunächst EU-weit ausgeschrieben, das Verfahren wurde jedoch im vergangenen Jahr aufgehoben. Die Modernisierung soll nun die Firma IQ wireless GmbH übernehmen, die schon Anbieter des bestehenden "Firewatch"-Systems ist. Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) verteidigte die direkte Vergabe an das Unternehmen gegen Skepsis der oppositionellen CDU.

Die CDU-Abgeordneten Steeven Bretz, Dieter Dombrowski und Andreas Gliese erklärten in einer Anfrage, es sei verwunderlich, dass es nach der Aufhebung des Verfahrens eine Direktvergabe an IQ Wireless gegeben habe. Dabei sei nach der Aufhebung die Einleitung eines neuen Vergabeverfahrens beabsichtigt gewesen. Vogelsänger betonte in seiner Antwort, die Modernisierung könne nur von dieser Firma ausgeführt werden. "Aufgrund der Tatsache, dass die Firma IQ wireless GmbH alleiniger Anbieter des Systems "Firewatch" ist und kein allgemeines Vertriebsrecht Dritter besteht, war entgegen dem anfänglichen Vergabeverfahren (offene EU-weite Vergabe) eine Änderung des Verfahrens erforderlich."

Brandenburg hatte im Jahr 2002 entschieden, das Frühwarnsystem für Brände mit diesem System zu installieren. Bei "Firewatch" handelt es sich um Kameras an langen Masten. Sie schlagen Alarm, wenn sich eine Rauchwolke entwickelt. Waldbrandzentralen schicken die Daten an Feuerwehren weiter, wenn ein Einsatz notwendig wird. Bei rund 470 Waldbränden waren im vergangenen Jahr landesweit rund 1630 Hektar Wald betroffen, das war seit 1990 der bislang höchste Wert nach Angaben des Ministeriums. Der Gesamtschaden summierte sich auf etwa elf Millionen Euro.

