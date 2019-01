Goldenen Medaille von Willy Brandt wieder am Platz

Berlin. Sie ist zwar nicht so groß und wertvoll wie die gestohlene Goldmünze aus dem Bode-Museum, dafür aber nicht minder bekannt. Nach dem Diebstahl der goldenen Medaille aus dem Willy-Brandt-Forum im vergangenen Jahr ist die Medaille, die der ehemalige SPD-Bundeskanzler Willy Brandt 1971 zum Frie­dens­- nobelpreis bekam, wieder an ihrem Platz. Bislang unbekannte Täter waren im November in die Ausstellung im Brandt-Forum Unter den Linden eingebrochen und hatten die Medaille gestohlen. Was die Täter nicht wussten: Bei der Medaille handelt es sich um ein mit Gold überzogenes Bronze-Replikat des Originals, das in einem Tresor in Bonn liegt.

Dass die Medaille nun wieder ausgestellt werden kann, liegt aber nicht an einem Ermittlungserfolg der Polizei, sondern an der Gießerei der Medaille. Die hatte nämlich noch die Gussform des Replikats. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder ein Replikat der Goldmedaille zeigen können. Sie glänzt und sieht wunderschön aus. Ein Glück, dass die Herstellerfirma noch die Gussform hatte“, sagte der Geschäftsführer der Willy-Brandt-Stiftung, Wolfram Hoppenstedt, der Berliner Morgenpost auf Nachfrage.

Die Beschaffung des Ersatzes war eine Punktlandung. An ihrem jetzigen Standort wird die Medaille noch bis Ende März zu sehen sein. Denn die Ausstellung „Willy Brandt – Politikerleben“ schließt am 31. März dieses Jahres an dem bisherigen Standort. Grund ist der Abriss und Neubau des Elisabeth-Selbert-Hauses. Als Ausweichadresse dient dann die Behrenstraße 15 in Mitte. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die Stiftung voraussichtlich 2025 mit einer neuen ständigen Ausstellung in das Elisabeth-Selbert-Haus zurückkehren.

In diesem Jahr jährt sich die Wahl Willy Brandts zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler Deutschlands zum 50. Mal.

