Steinmeier würdigt Angela Winkler zum 75. Geburtstag

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Angela Winkler zu ihrem 75. Geburtstag an diesem Dienstag gratuliert und sie als großartige Schauspielerin gewürdigt. "Sie haben über die Jahre Ihr Publikum begeistert und sich durch Ihr Lebenswerk Respekt und Anerkennung erworben", erklärte Steinmeier am Montag. Er nannte dabei Film- und Bühnenrollen in Werken wie "Die Blechtrommel", "Drei Schwestern" oder "Dreigroschenoper". "Ihr Spiel, Ihre Mimik und auch Ihre Stimme zeugen von einer Intensität des Lebens, des Leidens und des Liebens, die sich ganz unmittelbar auf jeden einzelnen im Publikum überträgt - und doch weht immer ein letztes Geheimnis durch Ihre Figurenwelten, das nur Ihnen gehört."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hob hervor: "Wir verdanken Angela Winklers einzigartiger Ausstrahlung und ihrer ganz eigenen ruhigen Intensität unvergessliche filmische Erlebnisse." Müller fügte hinzu: "Wir freuen uns auf all das, was uns noch auf den Bühnen, im Film und auf dem Fernsehschirm von Ihnen erwartet, neuerdings ja auch bei Netflix."

( dpa )