Stadtreinigung mit Service für Nachzügler-Weihnachtsbäume

Ein Weihnachtsbaum und mehrere Laubsäcke warten an einer Straßenecke in Karlshorst auf die Abholung.

Berlin. Für verspätet ausrangierte oder am Straßenrand liegengebliebene Weihnachtsbäume hat die Berliner Stadtreinigung auch in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum-Entdecker-Service eingerichtet. Wer einen solchen Baum habe oder finde, könne mit einem Online-Formular über das Internet oder auch telefonisch die Stadtreinigung informieren, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Nachzügler-Bäume würden dann bei einer der Hausmülltouren mitgenommen. Die letzte Termin für die reguläre Entsorgung war am 19. Januar.

Zudem könnten ausgediente Weihnachtsbäume auch in einem Recyclinghof abgegeben werden, hieß es. Die Biotonne sei hingegen der falsche Ort. Stämme und Äste alter Weihnachtsbäume eigneten sich nicht zur Vergärung in einer Biogasanlage.

( dpa )