Theater Neue Theaterrolle: Katharina Thalbach hält Kontakt zum All

Berlin. Katharina Thalbach (65) spielt einen Außerirdischen mit Hasenzähnen. Im Theaterstück "Hase Hase", das am Sonntagabend in Berlin Premiere hatte, tritt sie als Halbwüchsiger auf. Bei der Premiere im Schillertheater, dem derzeitigen Ausweichquartier der Kudammkömodie, gab es am Ende "Bravo"-Rufe und Beifall. Im Publikum saßen zum Beispiel Designer Guido Maria Kretschmer und Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

Thalbach hatte die Rolle 1992 schon einmal - nun zeigt die französische Autorin Coline Serreau eine Neuinszenierung an den Kudammbühnen.

Die Geschichte geht wie folgt: Die Eltern sind froh, dass bald alle Kinder aus dem Haus sind. Das Geld ist knapp bei Familie Hase, die Suppe auch. Doch nach und nach tauchen alle Sprösslinge wieder auf - und ziehen zurück in die 1,5-Zimmer-Wohnung.

Das treibt vor allem Mama Hase in den Wahnsinn, die von Thalbachs Halbbruder Pierre Besson gespielt wird. Mama wimmelt Gerichtsvollzieher ab und bringt auch noch die letzten Besucher unter.

Auf der Bühne stehen auch Thalbachs Tochter Anna und Enkelin Nellie. "Das sind nette Kolleginnen. Die sind solidarisch, die haben Humor. Und trotzdem Disziplin", sagte Katharina Thalbach der Deutschen Presse-Agentur vorab.

( dpa )