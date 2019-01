Kreuz zum Gedenken an einen Verkehrstoten an einer Landstraße.

Unfälle Drei Tote bei Verkehrsunfällen am Wochenende in Brandenburg

Potsdam. Am Wochenende hat es in Brandenburg etwa 500 Verkehrsunfälle gegeben. Wie die Polizei Brandenburg am Montagmorgen mitteilte, starben dabei drei Menschen. 71 Menschen wurden laut Polizei bei Unfällen verletzt.

( dpa )