Regierungschef eröffnet Brandenburg-Tag auf Grüner Woche

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) beißt auf der Grünen Woche in einen Apfel.

Berlin. Der Brandenburg-Tag auf der Grünen Woche steht nicht nur im Zeichen leckerer Spezialitäten. Bei der Eröffnung durch Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarminister Jörg Vogelsänger (beide SPD) heute in der Halle des Landes werden auch die Landesgartenschau Wittstock und das Jubiläumsjahr 200 Jahre Fontane vorgestellt. Außerdem steht die Übergabe des Staffelstabs für das Dorf- und Erntefest vom Amt Neuzelle (Kreis Oder-Spree) an Passow (Kreis Uckermark) an. Als Partner-Region präsentiert sich der Kreis Elbe-Elster mit Essen, Trinken und Musik.

