Ministerpräsident lädt zum Kindertagsfest im Juni

Potsdam. Zum Kindertagsfest laden Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) auch in diesem Jahr 100 Grundschulkinder in die Staatskanzlei ein. Dafür könnten sich bis zum 22. März Grund- und Förderschulen sowie weiterführende Schulen mit Kindern im Grundschulalter bewerben - unabhängig von der Trägerschaft, teilte die Staatskanzlei in Potsdam am Sonntag mit. Mitmachen könnten auch Horte, Arbeitsgemeinschaften und Sportvereine. Ihnen entstünden keine Kosten. Das Fest anlässlich des Internationalen Kindertags am 1. Juni steigt zum 11. Mal und findet in diesem Jahr am 3. Juni statt.

Bei einer Präsentation im Brandenburg-Saal der Staatskanzlei können sich die Kinder mit Musik und Tanz, sportlichen Darbietungen, Theaterprojekten oder auch Ergebnissen von Arbeitsgemeinschaften vorstellen. Danach geht es den Angaben zufolge auf Entdeckungsreise in den Filmpark Babelsberg. Dort könnten die Kinder einen Blick hinter Filmkulissen werfen, hieß es.

( dpa )