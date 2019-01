Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben Brennpunkte in der Stadt identifiziert und plant nun jeden Monat Überwachungsaktionen.

In brennpunkten

In brennpunkten Polizei startet Schwerpunkteinsätze gegen Verkehrssünder

Berlin. Diesen Montag startet die Berliner Polizei ihren ersten Schwerpunkteinsatz gegen Verkehrssünder. Ziel sei es, verkehrsgefährdendes Verhalten zu unterbinden und Verstöße konsequent zu ahnden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sämtliche Delikte würden zu verschiedenen Uhrzeiten verfolgt.

Der Fokus der Aktion solle auf dem Halten und Parken in zweiter Reihe sowie auf der Rotlichtmissachtung liegen, hieß es. Die Beamten hätten Statistiken zu Verkehrsdelikten ausgewertet und Brennpunkte identifziert, an denen die Kontrollen schwerpunktmäßig stattfinden würden. Entsprechende Überwachungsaktionen sollen in Zukunft monatlich immer eine Woche lang stattfinden.

Mehr zum Thema:

Berliner Polizei sagt Falschparkern den Kampf an

Zweite-Reihe-Parkern drohen angeblich höhere Bußgelder

Berliner Falschparker zahlen 24 Millionen Euro

( BM )