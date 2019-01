Zwei Menschen sterben bei Unfall nahe Müncheberg

Müncheberg/Fürstenwalde. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter sind auf der Bundesstraße 1 bei Müncheberg (Märkisch-Oderland) zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Fürstenwalde am Sonntag mitteilte, ist der 59 Jahre alte Fahrer des Transporters am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen und auf der anderen Fahrbahnseite gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt. Dessen 48-jährige Fahrerin starb an den erlittenen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ihr 55 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und verstarb dort. Der ebenfalls schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

( dpa )