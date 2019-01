Ilka Bessin vermisst ihre Rolle "Cindy aus Marzahn" nicht

Bad Vilbel. Das Markenzeichen - der pinke Jogginganzug aus Samt - hängt längst am Nagel: Seit 2016 tritt die Komikerin Ilka Bessin nicht mehr als "Cindy aus Marzahn" auf. "Ich vermisse Cindy als Bühnenfigur nicht", sagte die 47-Jährige im Gespräch mit dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Zwar sehe sie sich hin und wieder noch Videos von Cindy-Auftritten an. Doch der Wunsch, "auch mal ein schönes Abendkleid" auf dem Roten Teppich zu tragen, sei einfach größer gewesen.

Mittlerweile tritt Bessin als "Ilka" mit einem Soloprogramm auf. Problematisch werde dann nur das Outfit. "Das krasse ist, ich muss jetzt jeden Tag überlegen, was ich anziehe", erklärte Bessin. Ein pinker Jogginganzug jedenfalls wird es nicht mehr sein.

( dpa )