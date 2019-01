Verkehr Dauerbaustelle B 102 in Jüterbog soll im Juli beendet sein

Jüterbog (dpa/bb) – Die im Frühjahr 2015 begonnene Erneuerung der Bundesstraße 102 in Jüterbog (Teltow-Fläming) soll Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten an einem mit knapp 400 Metern längsten Teilabschnitt sollen noch in diesem Monat enden, antwortete das Brandenburger Infrastrukturministerium auf eine Anfrage der CDU im Landtag. Bis Ende März soll ein weiterer rund 75 Meter langer Teil der Bundesstraße saniert sein, der letzte 150 Meter-Abschnitt im Juli.

Die Erneuerung der B 102 in Jüterbog dauert bereits seit April 2015 an. Archäologisch wertvolle Funde in der mehr als 1000 Jahre alten Kleinstadt und widrige Wetterverhältnisse verzögerten die Bauarbeiten zum Ärger von Anwohnern und Einzelhändlern immer wieder. Unter anderem wurden unter der Bundesstraße gut erhaltene mittelalterliche Bohlenwege entdeckt, die dokumentiert werden mussten. Unter den mehreren hundert Grabungsfunden befanden sich auch eine Bartaxt und Teile eines Wagenrades.

Die Erneuerung der Bundesstraße war in fünf Abschnitte aufgeteilt. Dabei kam es zu mehreren Vollsperrungen. Von den auf 8,4 Millionen Euro veranschlagten Kosten trägt der Bund nach Angaben des Infrastrukturministeriums auf eine frühere Anfrage der CDU 7,4 Millionen Euro.

( dpa )