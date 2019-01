Nach den Regeln spielen, die für alle gelten

Seit der Aufnahme der Beziehungen im Jahr 1972 hat sich das Verhältnis zwischen Deutschland und China ständig verbessert. Das gilt im politischen Bereich ebenso wie im wirtschaftlichen, obwohl es in beiden auch an Knirschpunkten nicht fehlt.

Seit 2004 gibt es eine „strategische Partnerschaft“, die 2014 zu einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ erhoben wurde, und seit 2011 finden zwischen den Kabinetten regelmäßige Regierungskonsultationen statt. In einem gemeinsamen Aktionsrahmen werden mehr als 100 Projekte vorangetrieben, und es existieren laut Auswärtigem Amt mehr als 70 Dialogmechanismen, darunter der Rechtsstaatsdialog, der Menschenrechtsdialog, Gespräche über Terrorismusbekämpfung, Dialoge der Außenminister über Außen- und Sicherheitspolitik und der Finanzminister und Notenbankchefs über Finanzpolitik, schließlich ein häufiger Meinungsaustausch über den Wiederaufbau Afghanistans, über Kooperation in Mali, nachhaltige Entwicklung oder Klimaschutz. Unterfüttert werden diese Dialogmechanismen von vielerlei gesellschaftlichen Kontakten: 500 Partnerschaften zwischen Universitäten und Forschungsinstituten, Schüleraustausch zwischen den 300 deutschen Gymnasien, an denen Chinesisch unterrichtet wird, und Partnerschulen in China, dazu eine Fülle kultureller Begegnungen.

Fundamentale Meinungsverschiedenheiten bestehen gleichwohl weiterhin über Menschen- und Freiheitsrechte. Bei ihren China-Besuchen hat kein Bundeskanzler damit hinter dem Berg gehalten; die Chinesen haben dazu, wie zu seiner Zeit Helmut Schmidt einmal sagte, „chinesische Gesichter gemacht“. Nicht anders reagieren sie auf Erklärungen, in denen unsere Botschafter die Verurteilung von Bürgerrechtlern und ihren Verteidigern öffentlich bedauern. Unbeirrt gehen sie ihren „Menschenrechts-Entwicklungspfad chinesischer Prägung“.

Ähnlich sieht es auch im wirtschaftlichen Bereich aus. Der deutsch-chinesische Handel hat in den letzten vier Jahrzehnten einen enormen Aufstieg genommen. In Deng Xiaopings Reformjahr 1978 belief sich das Handelsvolumen auf magere 2,7 Milliarden D-Mark (deutsche Exporte: 1,99 Milliarden; deutsche Importe: 731 Millionen). Noch im Jahr 2000 lag der Güteraustausch lediglich bei 30 Milliarden Euro (deutsche Exporte: 9,4 Milliarden; deutsche Importe: 28,4 Milliarden). Seitdem hat sich unsere Ausfuhr in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt fast verachtfacht.

2017 stieg der Handel auf 186,7 Milliarden (Importe aus China: 100,6 Milliarden, Exporte dorthin: 86,1 Milliarden). Die deutschen Direktinvestitionen in China belaufen sich mittlerweile auf 76 Milliarden Euro, die chinesischen in Deutschland auf etwa ein Zehntel davon. Etwa 8000 deutsche Firmen sind in China tätig und 2000 chinesische in Deutschland.

Trotz dieser glänzenden Zahlen hat es in den Handelsbeziehungen immer wieder einmal geknirscht. Die Ursachen waren dreiste chinesische Fälschungen deutscher Produkte, Markenpiraterie und Patentklau, Cyberspionage sowie begrenzter Marktzugang. Der Kaufrausch, in dem die Chinesen bei uns immer mehr Firmen übernahmen, vorzugsweise Hochtechnologie-Konzerne und deren Fertigungswissen, hat in zunehmendem Maße Besorgnis verursacht.

Vor dem Hamburger G20-Gipfel sagte die Kanzlerin der Wirtschaftswoche, sie wünsche eine harmonische Entwicklung zum Vorteil aller. Sie äußerte jedoch Sorge darüber, dass deutsche Firmen in China relativ hart behindert würden. Die Möglichkeit eines Vetos gegen künftige chinesische Investitionen schloss sie nicht aus. Im Bereich der Mikrochips etwa und der Künstlichen Intelligenz soll der Verkauf technologisch bedeutsamer, strategisch wichtiger oder mit staatlicher Förderung aufgebauter Unternehmen künftig versagt werden können. „Wenn Länder wie China einfach aufkaufen wollen, was gerade mit viel Subventionen entstanden ist, müssen wir darauf reagieren“, ist Merkels Ansicht. Seit 2017 kann die Bundesregierung Firmenübernahmen aus dem nicht-europäischen Ausland verbieten, wenn ein Käufer mehr als 25 Prozent einer Firma erwerben will und sie kritische Infrastrukturen – sicherheitsrelevante Unternehmen, Stromkonzerne, Trinkwasserversorgung, Häfen und Flughäfen – in Gefahr sieht. Die Prüfschwelle soll nun auf 10 Prozent gesenkt werden. Mit dem Vetorecht soll verhindert werden, dass wichtiges Knowhow und Schlüsseltechnologien verloren gehen. Es ist nicht zu verkennen, dass die jüngste Verschärfung in erster Linie auf China gemünzt ist. Die Übernahme des Netzwerkbetreibers 50Hertz verfiel bereits der Ablehnung.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Chinesen sich gegen die Abwehrtendenzen im Westen und besonders gegen die neuen deutschen Bestimmungen aufbäumen. Chinas Botschafter Shi Mingde tat der Stuttgarter Zeitung seine Sorge kund, „dass sich das bereits geöffnete Deutschland wieder verschließt“. Peking muss freilich weiterhin damit rechnen, dass die Bundesregierung und, wichtiger noch, die EU-Kommission chinesische Firmenaufkäufe schärfer beurteilen werden, solange es selbst hohe Hürden für Direktinvestitionen europäischer Firmen aufrechterhält oder diese nur unter diskriminierenden Auflagen erlaubt. Die Chinesen werden lernen müssen, nach den Regeln zu spielen, die für alle gelten.

Auch Chinas auftrumpfende und ausgreifende Außenpolitik bereitet den Experten in mancher Hinsicht Kopfzerbrechen. Das gilt vor allem für Pekings mit der Androhung militärischer Gewalt unterlegten Politik gegenüber Taiwan, ferner für seine robuste Expansionspolitik im Südchinesischen Meer und nicht zuletzt für sein weltumspannendes Jahrhundertprojekt der Neuen Seidenstraße. Manche befürchten eine Spaltung der Europäischen Union als Folge des massiven chinesischen Eindringens nach Südost- und Osteuropa, seiner sogenannten 16+1-Politik. Andere kritisieren, dass die Ausschreibungen für die Seidenstraßenvorhaben undurchsichtig sind und dass 90 Prozent der Aufträge an chinesische Konzerne gehen. Auch tritt die Bundesregierung nachhaltig für die Navigationsfreiheit im Südchinesischen Meer ein, die Militarisierung der dortigen Inselwelt sieht sie mit größtem Bedenken. Eine klare deutsche, geschweige denn eine eindeutige europäische China-Politik existiert jedoch nicht. Die einträgliche wirtschaftliche Zusammenarbeit rückt andere Probleme in den Hintergrund.

Indes lässt sich auch nicht übersehen, dass trotz aller Friktionen auf dem wirtschaftlichen Feld der Bereich der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im politischen Sektor seit 1972 ständig größer geworden ist. In puncto Freihandel und Klimaschutz, beides Überlebensfragen der Menschheit, sind die Volksrepublik China und die Bundesrepublik Deutschland heute Bundesgenossen. Das überwiegt manche Meinungsunterschiede. Gemeinsam können Berlin und Peking trotz aller Differenzen entscheidend Wichtiges in der Weltpolitik, bei der Gestaltung der Globalisierung und der Ausrichtung der europäisch-chinesischen Beziehungen bewegen.

Dr. Theo Sommer war von 1973-1992 Chefredakteur und anschließend gemeinsam mit Helmut Schmidt Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Seit 2004 ist er Herausgeber der weltweit erscheinenden englischsprachigen Zeitung aus Berlin The German Times. Er ist Autor des am Freitag erscheinenden Buches China First: Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert