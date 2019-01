Angeschlagene Fluggesellschaft Germania ist vorerst gerettet

Berlin. Die finanziell angeschlagene Berliner Fluggesellschaft Germania ist vorerst gerettet. Wie das Unternehmen mitteilte, sei für den kurzzeitigen Liquiditätsbedarf eine Lösung gefunden worden. Man habe heute eine wichtige Zusage erhalten, sagte Geschäftsführer Karsten Balke am Sonnabend. „Insgesamt geht die Unterstützung damit über den angestrebten Betrag von 15 Millionen Euro deutlich hinaus. Die entsprechenden Mittel sollen uns in der nächsten Woche zufließen“, erklärt der Germania-Chef weiter.

Angaben zu den Geldgebern machte das Unternehmen auf Nachfrage nicht. Auch zu der Frage, ob Germania für das Geld Unternehmenanteile abgeben musste, schwieg ein Sprecher. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, soll die Airline vor allem mit großen deutschen Reiseveranstaltern gesprochen haben. Firmen wie Dertour oder Tui buchen bei der Fluggesellschaft feste Kontingente, um in den Ferienzeiten Urlauber in die Sonne transportieren zu können. Nach der Insolvenz von Air Berlin hätte der Wegfall eines weiteren Carriers die Branche vor Herausforderungen gestellt.

Germania für viele Reiseveranstalter unterwegs

Mit der neuen Finanzspritze sei die mittel- und langfristige Perspektive der Germania als unabhängige mittelständische Fluggesellschaft gesichert, so das Unternehmen am Sonnabend. „Die Buchungslage ist gut, Vorausbuchungszahlen für die kommenden Monate und den gesamten Sommerflugplan 2019 liegen über dem Vorjahreswert“, hieß es in einer Mitteilung. Fluggäste, Lieferanten und Vertragspartner könnten auch zukünftig auf die Leistungsfähigkeit der Germania Fluggesellschaft vertrauen, erklärte das Unternehmen.

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Sie betreibt 35 Mittelstreckenjets und ist neben Linienflügen auch für viele Reiseveranstalter unterwegs. Außerdem hatte sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin den Werksverkehr für den Flugzeugbauer Airbus gesichert. Jährlich fliegen rund vier Millionen Passagiere mit Germania. Für die Airline arbeiten 1100 Mitarbeiter.

Germania war laut eigenen Angaben wegen gestiegener Kerosinpreise, erhöhtem Wartungsaufwand an Fluggeräten sowie Kosten und Verzögerungen bei der Aufnahme neuer Jets in die eigene Flotte in Schwierigkeiten gekommen. Experten sahen allerdings auch die Jahreszeit als ein Grund für die Schieflage an: In Wintermonaten sei es für Ferienfluggesellschaften traditionell schwer, ihre Flugzeuge auszulasten.

