Land lädt zum Ländertag auf der Grünen Woche

Berlin. In der Mecklenburg-Vorpommern-Halle auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin richtet der Landkreis Rostock am heutigen Samstag den traditionellen Ländertag aus. Das Motto in diesem Jahr heißt "Genuss mittendrin". Zu einem Rundgang durch die Halle wird auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.

Die Besucher in der Länderhalle erwartet neben den Spezialitäten des Küstenlandes ein Bühnenprogramm mit Musik und Unterhaltung. Der Landkreis Rostock, das wirtschaftliche Zentrum des Landes, beteiligt sich zum ersten Mal an der Grünen Woche. Wie das Agrarministerium mitteilte, werden mehr als 70 Prozent der Kreisfläche landwirtschaftlich genutzt. Viele Rohwaren werden in der Region weiterverarbeitet. Zu den Ausstellern zählen der Milchhof Alt Sührkow, die Firmen Schwaaner Fischwaren und der Spirituosenhersteller Genuss Manufaktur Edle Tropfen aus Heiligenhagen, die Fleischerei Ledder aus Stäbelow und die Hofkäserei Vietschow, aber auch die Mecklenburgische Bäderbahn Molli.

( dpa )