Gesuchter Straftäter am Flughafen Schönefeld festgenommen

Berlin. Bundespolizisten haben am Flughafen Berlin-Schönefeld einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 29-Jährige war 2017 vom Amtsgericht Tiergarten wegen exhibitionistischer Handlungen zu einer Strafe von 640 Euro oder 80 Tagen Haft verurteilt worden, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach wurde der Mann bei einer Einreisekontrolle am Donnerstagmittag gefasst. Er kam aus London. Da er das Geld nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt gebracht.

( dpa )