Berlins Büromieter zahlen im Schnitt mehr als 21 Euro

Berlin. Auf Büromieter in Berlin kommen harte Zeiten zu. Trotz der gestiegenen Bautätigkeit auf dem Büroimmobilienmarkt verharrt die Leerstandsquote berlinweit bei zwei Prozent – in Innenstadtbereichen liegt sie sogar deutlich unter ein Prozent. In der Folge sind die Büromieten 2018 Jahr deutlich gestiegen: Die berlinweite Durchschnittsmiete kletterte um 17 Prozent nach oben und liegt nun bei 21,11 Euro. Die Spitzenmieten legten um rund 13 Prozent auf 34 Euro je Monat und Quadratmeter zu. Das geht aus dem Büromarktbericht für Berlin hervor, den das Beratungsunternehmen JLL am Freitag vorgestellt hat.

Ende des Anstiegs nicht in Sicht

Ein Ende des Anstiegs ist nach Ansicht der Immobilienanalysten nicht zu erwarten. „In diesem Jahr dürften die Spitzenmieten um weitere sieben Prozent auf 36,50 Euro pro Quadratmeter und Monat steigen“, sagt JLL-Experte Jirka Stachen. Das Unternehmen habe mehr als 800 Mietabschlüsse des Jahres 2018 ausgewertet, zudem Flächenangebot und Neubautätigkeit untersucht. Nur noch in einem der 16 untersuchten Teilmärkte, nämlich rund um den immer noch im Bau befindlichen Hauptstadtflughafen BER am südöstlichen Stadtrand seien demnach mit 9,90 Euro noch Durchschnittsmieten von unter zehn Euro zu finden.

„Die Preise werden aber sehr schnell anziehen, wenn der Flughafen wie versprochen 2020 öffnet“, ist Stachen überzeugt. Selbst in bislang wenig nachgefragten Lagen etwa am nördlichen Stadtrand von Reinickendorf und Pankow werden inzwischen Durchschnittsmieten von 12,50 Euro aufgerufen – die Spanne reicht dabei, ähnlich wie am BER, von 8,50 bis 18 Euro.

Am teuersten ist es an der Mediaspree

In neun Stadtbereichen innerhalb des S-Bahn-Ringes liegt die Durchschnittsmiete dagegen über 20 Euro. Am teuersten sind Büros in den Neubauten der Mediaspree mit durchschnittlich 29,86 Euro je Monat und Quadratmeter, gefolgt von den Lagen am Brandenburger Tor (29,80 Euro) und der ebenfalls durch neu errichtete Bürogebäude dominierten Europacity am Hauptbahnhof mit durchschnittlich 29,23 Euro je Quadratmeter und Monat. Allerdings zeichne sich eine leichte Entspannung ab: In den kommenden drei Jahren würden zahlreiche Projektentwicklungen fertiggestellt, sodass die Nachfrage zumindest etwas besser bedient werden könne.