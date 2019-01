Union Berlin unterliegt Drittligist Unterhaching 1:2

Jerez de la Frontera/Spanien/Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin unterlag am Freitag in einem Testspiel der Spielvereinigung Unterhaching mit 1:2 (0:1). Der Drittligist lag nach Toren von Stefan Schimmer (35.) und Stephan Hain (50.) mit 2:0 in Front. Union konnte durch einen von Sebastian Polter verwandelten Foulelfmeter (67.) nur noch auf 1:2 verkürzen.

Die Partie fand im Rahmen des Spanien-Trainingslagers der Berliner in Jerez de la Frontera statt. Bei Union erlebte Verteidiger Marc Torrejon in den ersten 22 Minuten nach längerer Oberschenkelverletzung sein Comeback. Er wurde aber planmäßig frühzeitig durch Lennard Maloney ersetzt.

Direkt im Anschluss an die Begegnung gegen Unterhaching spielten die Berliner noch gegen den Schweizer Zweitligisten FC Lausanne-Sport. Trainer Urs Fischer ließ zwei völlig unterschiedliche Mannschaften auflaufen.

Am Sonntag endet das achttägige Union-Trainingslager in Südspanien.

( dpa )