Cottbus. Polizisten haben am Freitag mit Drohnen und Wärmebildkameras auf dem Schwielochsee nach einem vermissten Fischer gesucht. Der 51-Jahre alte Mann war nach Behördenangaben am Vorabend vermisst gemeldet worden, nachdem er von der Betreuung seiner Reusen nicht zurückgekehrt war. Demnach wurde zunächst nur das Boot des Berufsfischers gefunden. An dem Einsatz war auch die Feuerwehr beteiligt. Der Schwielochsee liegt südöstlich von Berlin und ist bis zu 14 Meter tief.

( dpa )