Verteidiger: Verurteilter Mörder wurde verhaftet

Potsdam. Der wegen überlanger Verfahrensdauer freigelassene Michael A. ist wieder verhaften worden. Der 64-Jährige sei am Freitagmittag in der Wohnung eines Freundes in Potsdam verhaftet worden, teilte sein Verteidiger Sven Oliver Milke der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Mann war wegen der Ermordung seiner Ehefrau vom Landgericht Potsdam zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Am Donnerstag hatte das Landgericht mitgeteilt, der Bundesgerichtshof habe die Revision des 64-Jährigen verworfen und der Mann müsse seine Strafe nun absitzen. Daraufhin hatte der Verurteilte der "Bild"-Zeitung gesagt, er wolle nicht wieder ins Gefängnis, sondern werde verreisen. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Angaben.

( dpa )