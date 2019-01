Klare Ansage von Hertha-Manager: Zwei Gesichter ablegen

Berlin. Hertha-Manager Michael Preetz fordert von seinen Profis in der Bundesliga-Rückrunde eine durchgehend professionellere und konzentriertere Einstellung. "Ich habe gesagt, dass wir anders auftreten müssen. Das ist entscheidend", berichtete Preetz am Donnerstag von seiner Ansprache an die Mannschaft des Berliner Fußballclubs. "Wir haben zwei Gesichter gehabt in der Hinrunde. Wir haben ein strahlendes Gesicht gehabt. Und immer mal ein anderes. Wo es nicht daran lag, dass wir nicht gut Fußball gespielt haben. Sondern daran, dass wir nicht bereit waren oder die Konzentration, der Fokus nicht total da waren", unterstrich der Manager vor dem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellen-Schlusslicht 1. FC Nürnberg.

Bis auf den wichtigen Spielmacher Marko Grujic und den niederländischen Nationalspieler Javeiro Dilrosun sowie den Langzeitverletzten Derrick Luckassen und Mathew Leckie (Asien-Cup) kann Trainer Pal Dardai in Nürnberg mit allen Spielern planen. Grujic und Dilrosun haben nach langen Pausen zwar wieder mit dem Team trainiert, haben aber noch Nachholbedarf. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Innenverteidigers Jordan Torunarigha.

Dardai kündigte an, mit einer Viererkette in der Abwehr zu spielen. "Zurück zu den Basics, was uns stark gemacht hat", erklärte der Ungar. In der Adventszeit hatten die Berliner mit nur einem Punkt in drei Spielen eine bessere Ausgangsposition für die Rückrunde verspielt. "Wir werden mit Kampfgeist nach Nürnberg reisen. Im Moment sind die spielerischen Elemente nicht so wichtig. Wir müssen uns reinbeißen", betonte Dardai. Die Berliner liegen derzeit mit 24 Punkten in der Tabelle auf Rang acht.

