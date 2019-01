Blutmond über Berlin: Wo Sie die Mondfinsternis am besten genießen

Mondfinsternis So können Berliner den Blutmond am besten genießen

Berlin. Mit Astronomen die totale Mondfinsternis beobachten - das können Berlinerinnen und Berliner am Montag in den beiden Sternwarten der Stadt. Die Archenhold-Sternwarte in Treptow und die Wilhelm-Foerster-Sternwarte auf dem Insulaner in Schöneberg werden für dieses besondere Himmelsereignis in den frühen Morgenstunden, von 4 Uhr bis 7.30 Uhr, geöffnet sein. Einzige Bedingung: Das Wetter muss klar sein. Der Eintritt ist frei.

Zur Einstimmung auf das Ereignis findet bereits am Sonntag um 16 Uhr die Veranstaltung "Voll Mond" statt. 75 Minuten lang gibt es Unterhaltsames und Wissenswertes über den Mond im Planetariumssaal der Wilhelm-Foerster-Sternwarte (ab 10 Jahre, Eintritt 8 Euro / 6 Euro).

Hier finden Sie Tipps für weitere Beobachtungsorte und alles über das faszinierende Phänomen.

Wie läuft die totale Mondfinsternis am Montag genau ab?

Es heißt früh aufstehen!

Gegen 4.34 Uhr geht es los: Der Vollmond rückt langsam in den Kernschatten der Erde. Das sieht so aus, als würde sich der Mond von einer Seite her langsam verdunkeln.

Um etwa 5.41 Uhr ist der Mond dann vollkommen im Kernschatten verschwunden. Allerdings ist er dann nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich – weshalb er umgangssprachlich "Blutmond" genannt wird.

Um 6.12 Uhr wird die maximale Verfinsterung erwartet.

Um 6.44 Uhr rückt der Mond wieder langsam aus dem Kernschatten heraus. Etwa eine Stunde lang kann also der rötliche Vollmond bestaunt werden.

Um 7.51 Uhr ist das Spektakel vorbei und der Erdtrabant komplett aus dem Kernschatten herausgetreten. Ein paar Minuten später geht er tief im Westen unter.

Der Ablauf der totalen Mondfinsternis.

Foto: Vereinigung der Sternfreunde e.V./www.sternfreunde.de

Wie entsteht das Phänomen Mondfinsternis?

Zu einer Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen bei dieser Finsternis genau auf einer Linie. Der Mond durchläuft den Schatten, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft. Wenn der Mond komplett im Kernschatten der Erde liegt, gibt es eine totale Mondfinsternis.

Was ist ein Blutmond?

Die rötliche Färbung des Monds entsteht, weil die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre der Erde gebrochen werden und nur die roten, so genannten langwelligen Lichtanteile zum Mond gelangen. Das rote Leuchten führt zu der Bezeichnung "Blutmond". Je nach Zusammensetzung der Atmosphäre - etwa der Menge an Staubteilchen und Wolken - fällt die rötliche Färbung bei jeder Finsternis etwas anders aus.

Da der Mond derzeit auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er bei der bevorstehenden totalen Mondfinsternis besonders groß. Diese Konstellation wird auch "Superblutmond" genannt.

Wo kann man die Mondfinsternis am Montag am besten sehen?

Bei klarem Himmel, sagen Astronomen, kann man die Phase des rötlichen Mondes überall in Deutschland gut sehen - auch in Berlin und ohne Fernglas. Günstig ist eine freie Sicht in Richtung Westen zum Horizont - tief im Westen wird der Mond am Morgen untergehen. Die höchsten Berliner Erhebungen bieten sich an: Im Nord-Westen die Lübarser Höhe, in Pankow der Deponieberg Arkenberg in Pankow und im Grunewald der Teufelsberg.

Je dunkler der Himmel, desto besser ist die Mondfinsternis sichtbar. Daher ist ein natürlich dunkler Nachhimmel ohne "Lichtverschmutzung" durch künstliches Licht ideal für eine Beobachtung. Im Westhavelland wird es nachts so dunkel wie in kaum einem anderen Landstrich Deutschlands. Wahre Mondfans fahren in den dortigen Sternenpark. Ob eine öffentliche Beobachtung der Mondfinsternis stattfinden wird, hängt von Wetter und vom Interesse ab. Hier gibt es mehr Infos.

Hier gibt es aktuelle Informationen zum Wetter.

Wie man den Mond am besten fotografieren kann

Für schöne Fotos von der totalen Mondfinsternis brauchen Fotografen drei Dinge: eine System- oder Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv, ein Stativ und den richtigen Standort.

Mondfinsternis im Zeitraffer, gesehen vom European Space Astronomy Center.

Damit der Mond auch schön groß das Bild bestimmt, braucht es ein Teleobjektiv. "200 Millimeter sind gut, 400 sind besser", sagt Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Sonst ist man hinterher enttäuscht, wie klein der Mond ist." Damit nichts verwackelt, nimmt man entweder ein Stativ oder sucht sich eine feste Unterlage für die Kamera - etwa eine Mauer. Wichtig ist, die Empfindlichkeit der Kamera nicht zu hoch zu stellen. Bei hohen ISO-Werten verrauschen die Bilder leicht. Köhler rät zu geringerer Empfindlichkeit und lieber etwas längerer Belichtung.

Wann findet die nächste totale Mondfinsternis statt?

Darauf muss man lange warten: Die nächste totale Mondfinsternis, die von Deutschland aus richtig gut sichtbar ist, ist erst an Silvester 2028, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

