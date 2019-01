Zugverkehr zwischen Berlin und Hamburg unterbrochen

Ein ICE bei der Durchfahrt in Berlin-Spandau (Archivbild)

Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin war am Freitagmorgen wegen eines Notfalls zeitweise unterbrochen worden. Von etwa 8 Uhr an war die Strecke in Höhe Strohkirchen im Landkreis Ludwigslust-Parchim gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Bahnsprecher bestätigte, dass beide Fahrtrichtungen betroffen gewesen seien. "Züge werden umgeleitet. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen!", schrieb die Bahn bei Twitter. Gegen 9.45 Uhr dann die Entwarnung: Der Einsatz ist beendet, die Strecke wurde wieder freigegeben.

#Notarzteinsatz zwischen #Hamburg Hbf und #Berlin-Spandau - Die Strecke ist gesperrt. Züge werden umgeleitet. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Update folgt! — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) January 18, 2019

( dpa/seg )