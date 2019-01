Rutschgefahr: Glätte und leichter Schneefall in Berlin

Schneefall / Schnee / Glätte in Berlin

Auf den Berliner Straßen kann es am Morgen glatt werden. Auch leichte Schneefälle sind möglich. Auch am Wochenende wird es frostig.

Wetter am Freitag

Berlin/ Potsdam. Glätte und leichter Schneefall lassen am Freitag die Straßen in Berlin und Brandenburg rutschig werden. Im Süden Brandenburgs ist mit einem bis drei Zentimeter Schnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Tagsüber gibt es bei Temperaturen um zwei Grad immer wieder Schneeschauer.

In der Nacht zu Samstag fallen die Werte auf bis zu minus fünf Grad. Die Meteorologen warnen vor stellenweiser Glätte. Tagsüber bleibt es weitgehend trocken bei Werten um die zwei Grad. Die Nacht zum Sonntag wird abermals frostig mit Tiefstwerten bis zu minus acht Grad. Am Tag bleibt es dann durchweg trocken mit Höchstwerten um ein Grad.

( dpa )