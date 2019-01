Betrug bei Unterbringung von Flüchtlingen: Prozessbeginn

Berlin. Weil er bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin betrogen und rund 33 000 Euro erschlichen haben soll, kommt ein 31-Jähriger ab heute vor das Landgericht. Er soll 2016 mit seiner in Bayern ansässigen Immobilienfirma Verträge mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) zur Unterbringung von Flüchtlingen geschlossen haben. In der Folge habe er dem LaGeSo Kosten in Rechnung gestellt, die tatsächlich nicht entstanden seien. Wohnungen, in denen er angeblich Geflüchtete unterbrachte, hätten ihm zum Teil gar nicht oder nicht im Rechnungszeitraum zur Verfügung gestanden. Ferner habe er dem LaGeSo gefälschte Unterlagen vorgelegt.

( dpa )