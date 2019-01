Zoll findet über 70 000 Schmuggel-Zigaretten in drei Koffern

Berlin/Potsdam. Zollbeamte haben mehr als 70 000 Zigaretten bei einem Mann und einer Frau am Flughafen Berlin-Tegel gefunden. Die getrennt reisenden Passagiere aus Minsk versuchten am 12. Januar, mit ähnlich aussehenden Koffern durch den Zoll zu kommen, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Bei einer Kontrolle der drei Koffern kamen 72 120 geschmuggelte Zigaretten zum Vorschein. Der verhinderte Steuerschaden beträgt nach Angaben der Zollbeamten rund 13 700 Euro. Die Zigaretten wurden eingezogen. Beide müssen sich nun in einem Steuerstrafverfahren verantworten.

Im vergangenen Jahr zog das Hauptzollamt Potsdam 2,25 Millionen Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr. Steuerhinterziehung wird mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen bestraft.

( dpa )