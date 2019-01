CDU: Berlin soll Scholz-Konzept zur Grundsteuer ablehnen

Berlin. Die CDU sieht auf Berliner Hausbesitzer oder Mieter höhere Belastungen zukommen, sollte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinen Plänen für Grundsteuerreform durchsetzen. "Das Konzept würde die Berlinerinnen und Berliner mit zusätzlichen 534 Millionen Euro belasten", sagte der Bundestagsabgeordnete und CDU-Landesvize Kai Wegner am Mittwoch und berief sich auf Berechnungen des Bundesfinanzministeriums. Eine Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) widersprach Wegners Darstellung vehement. Ziel sei es - wie vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben - die Reform aufkommensneutral umzusetzen.

Bund und Länder ringen um eine Reform, die das Verfassungsgericht wegen veralteter Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer bis Ende 2019 verlangt hatte. Zuletzt wurden zwei Modelle diskutiert: ein am Wert und ein an der Fläche orientiertes. Scholz und Kollatz favorisieren aus Gerechtigkeitsgründen das wertabhängige Modell, bei dem auch Faktoren wie die Kaltmiete berücksichtigt werden. Die Unionsfraktion im Bundestag, aber auch Bayern und weitere Länder lehnen das ab. Nun wird an einem Kompromiss gefeilt.

Wegner nannte das Wertmodell einen "Mieterhöhungsturbo". Er forderte den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf, das Konzept im Interesse der Stadt abzulehnen. Die Finanzverwaltung entgegnete, Wegner lasse außer acht, dass Berlin den sogenannten Hebesatz für die Grundsteuer senken könne, um höhere Belastungen für die Bürger zu vermeiden. Eine auf dem Wert einer Immobilie basierende Grundsteuer sei gerechter als eine, die nur die Fläche berücksichtige.

( dpa )