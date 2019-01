Gibbon ist Zootier des Jahres 2019

Berlin. Er ist klein, behaart, springt drei Meter weit und bewegt sich in Pfeilgeschwindigkeit von Ast zu Ast – angesichts dieser Merkmale ist es etwas überraschend, dass der Gibbon ein kleiner Menschaffe ist, dessen DNA zu 95 Prozent mit dem Menschen übereinstimmt. Doch er singt auch, läuft auf dem Waldboden aufrecht und lebt über Jahre monogam – soweit die Parallelen. Die Heimat des Äffchens ist Südostasien. Dort leben mehr als 20 Gibbon-Arten, alle hoch bedroht. Um die Affen besser zu schützen und sie in die Aufmerksamkeit zu rücken, wurde der Gibbon am Donnerstag im Tierpark zum „Zootier des Jahres“ gewählt. Nach Leopard, Kakadu und Schildkröte ist der Gibbon der vierte bedrohte Vertreter, der ein Jahr lang im Mittelpunkt steht.

„In China sind allein in den vergangenen 20 Jahren zwei Gibbon-Arten für immer verschwunden, vom Menschen vollständig ausgerottet“, sagt Sven Hammer vom Vorstand der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Aus diesem Grund sollen zwei Projekte in Laos und Vietnam in diesem Jahr unterstützt werden. In Laos sind die Affen vor allem von der Wilderei bedroht. Sie werden gern als Haustier verkauft oder zur Belustigung von Touristen eingesetzt. „Um an ein Jungtier heranzukommen, muss die Mutter getötet werden“, erklärt die Projektkoordinatorin Viktoria Michael. In Zen­tralvietnam sollen weitere Schutzgebiete entstehen. Zur Unterstützung dieser Projekte sollen vor allem Spenden gesammelt werden.

In Zoo und Tierpark leben noch zwei Gibbon-Arten. Die Aufklärung in den beiden Einrichtungen ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz. „Wir möchten unsere Besucher durch besondere Erlebnisse von den einzelnen Tierarten der Erde begeistern und sie anschließend auf deren Bedrohung aufmerksam machen“, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Mitte Februar wird der kleine Eisbär vom Tierarzt untersucht

Gefährdet sind auch die Eisbären, die Anzahl der Tiere in freier Wildbahn ist dramatisch gesunken, ihre Lebensgrundlage schmilzt. Der Tierpark Berlin ist aber auf dem besten Weg, einen Beitrag zu ihrer Arterhaltung zu leisten. Am 1. Dezember 2018 wurde wieder ein kleiner Eisbär geboren, das dritte Jahr in Folge. Nachdem die beiden Jungtiere 2016 und 2017 die ersten Monate nicht überlebt haben, sieht es diesmal gut aus. „Ich bin glücklich, wie die Entwicklung des Jungtieres verläuft“, sagte Andreas Knieriem am Donnerstag im Tierpark. Er sei schon ordentlich groß und ein richtiger Charakter-Eisbär geworden, vor allem durchsetzungsstark. Von Anfang an habe nicht nur Eisbärenmutter Tonja, sondern auch das Jungtier alles richtig gemacht. Es sei friedlich und lasse sich alle Putzeinheiten von der Mutter gefallen, ohne sich jemals zur Wehr zu setzen.

Noch kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. „Uns fehlen die eindeutigen Beweise“, scherzt Knieriem. Bislang können nur Kamerabilder ausgewertet werden. Mitte Februar steht die erste Tierarztvisite an. Dann kann das Geschlecht des Jungtieres definitiv festgestellt werden. „Wenn alles so weitergeht, wird der kleine Eisbär im frühen Frühjahr auf der Anlage zu sehen sein“, sagt Knieriem.