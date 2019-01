Diese Berliner Schwimmbäder machen jahrelang dicht

Berliner müssen sich bei mehreren Schwimmbädern in der Stadt auf monate- und teils jahrelange Schließungen einstellen. Der Grund sind Sanierungen. Drei Großvorhaben sollen laut einem am Donnerstag vorgestellten Plan noch in diesem Jahr starten. 60 Millionen Euro wollen die Berliner Bäderbetriebe (BBB) nach eigenen Angaben in den kommenden drei Jahren investieren. Es sei alles noch nicht Therme und Spa, „aber es soll schöner werden“, sagte Vorstandschef Andreas Scholz-Fleischmann. Das Unternehmen beziffert den Investitionsstau bei den eigenen Bädern auf 170 Millionen Euro.

Mit Kosten von mindestens 15 Millionen Euro schlägt laut Angaben allein die Komplettsanierung des beliebten Wellenbades am Kreuzberger Spreewaldplatz zu Buche. Für voraussichtlich mindestens zweieinhalb Jahre schließe es ab Spätherbst seine Türen. Etwa ab Juni würden zudem das Stadtbad Tiergarten und das Reinickendorfer Paracelsus-Bad modernisiert: Dauer mindestens zwei Jahre. Hinzu kommen Sanierungen und Modernisierungen in einer Reihe weiterer Bäder, die monatelange Schließungen oder eingeschränkten Betrieb mit sich bringen.

Die Mittel für die Vorhaben kommen unter anderem aus dem Nachtragshaushalt. Die Investitionen zeigten, dass das Land Berlin „großes Vertrauen“ in die Bäderbetriebe habe, sagte Sport-Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SPD). Politischer Wille seien längere Öffnungszeiten, auch am Wochenende - das sei vereinbart. Voraussetzung dafür sei zusätzliches Personal.

Den Ausfall der Bäder durch die Arbeiten werde man auszugleichen versuchen, sagte Scholz-Fleischmann. Am Prinzenbad in Kreuzberg etwa solle ein kleines provisorisches Hallenbad entstehen, im Kombibad an der Weddinger Seestraße eine Traglufthalle für die kalte Jahreszeit. Die Kosten dafür liegen laut dem Bäderchef im „Millionenbereich“, auf eine konkrete Summe wollte er sich nicht festlegen.

"Die Planungen sind ehrgeizig und ambitioniert"

Technische Neuerungen sind laut Dzembritzki „allumfassend“ geplant. Ziel sei, dass die Bäder danach langfristig zur Verfügung stehen. Im Stadtbad Tiergarten werden etwa Lüftungen und Wasserkreisläufe neu gemacht, die - für Besucher weitgehend unsichtbar - auf dem technischen Stand der 70er Jahre sind.

Dzembritzki warnte aber auch: „Die Planungen sind ehrgeizig und ambitioniert, vor allem, was den Zeitplan angeht.“ Außerdem erhoffe er sich von den BBB eine bessere Information der Nutzer als bisher. Messlatte für den nach den Worten des Staatssekretärs größten Schwimmbadbetreiber Europas sei die Zufriedenheit der Besucher.

„Zeitpläne für die Sanierung der Bäder hat es in den letzten Jahren viele gegeben, die waren später aber alle Makulatur, gerade auch was die Kosten betrifft“, erklärte der Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Stefan Förster. Nur eine externe Steuerung der Projekte könne auch Gewähr dafür bieten, „die dringend notwendigen Maßnahmen solide kontrollieren zu können“.

In den vergangenen Jahren stand das Unternehmen, das insgesamt rund 60 Frei- und Hallenbäder betreibt, immer wieder in der Kritik. Bemängelt wurden etwa Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Service und Kommunikation. Chef Scholz-Fleischmann geht bald in Rente, die Nachfolgersuche läuft.

Auch in diesen Berliner Bädern wird 2019 gebaut:

In Marzahn erhält die Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz ein Schwimmbecken mit einer Auskleidung aus Edelstahl. Baubeginn: 1. Mai. Wieder-Eröffnung: Ende November 2019.

ein Schwimmbecken mit einer Auskleidung aus Edelstahl. Baubeginn: 1. Mai. Wieder-Eröffnung: Ende November 2019. Im Stadtbad Schöneberg müssen u. a. die Lüftungsanlagen komplett ausgetauscht werden. Die Bauarbeiten beginnen am 1. Juni. Gleichzeitig beginnen dort auch die Arbeiten für den Wiederaufbau der Sauna. Diese musste vor zehn Jahren stillgelegt werden. Während das Schwimmbad voraussichtlich im November 2019 wieder öffnet, brauchen die Bauarbeiten in der Sauna länger. Geplant ist, diese 2020 in Betrieb zu nehmen.

müssen u. a. die Lüftungsanlagen komplett ausgetauscht werden. Die Bauarbeiten beginnen am 1. Juni. Gleichzeitig beginnen dort auch die Arbeiten für den Wiederaufbau der Sauna. Diese musste vor zehn Jahren stillgelegt werden. Während das Schwimmbad voraussichtlich im November 2019 wieder öffnet, brauchen die Bauarbeiten in der Sauna länger. Geplant ist, diese 2020 in Betrieb zu nehmen. Im Stadtbad Wilmersdorf muss unter anderem das komplette Wasserleitungssystem erneuert werden. Baubeginn: 13. Mai. Die Öffnung nach Ende der Arbeiten ist für Mitte September geplant.

muss unter anderem das komplette Wasserleitungssystem erneuert werden. Baubeginn: 13. Mai. Die Öffnung nach Ende der Arbeiten ist für Mitte September geplant. Im Stadtbad Lankwitz wird der Beton im Untergeschoss saniert. Beginn: 13. Mai, Ende: voraussichtlich August 2019

wird der Beton im Untergeschoss saniert. Beginn: 13. Mai, Ende: voraussichtlich August 2019 Im Stadtbad Märkisches Viertel beginnen Ende April Bauarbeiten, um die raumlufttechnischen Anlagen und die Sprunganlage instand zu setzen. Das Bad soll Ende August wieder öffnen.

beginnen Ende April Bauarbeiten, um die raumlufttechnischen Anlagen und die Sprunganlage instand zu setzen. Das Bad soll Ende August wieder öffnen. Bereits im Februar ist geplant, in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) das Schwimmbecken in der Wettkampfhalle zu sanieren. In der Folge kommt es zu Einschränkungen bei der Nutzung des anderen 50-Meter-Schwimmbeckens, das sonst vornehmlich der zahlenden Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

das Schwimmbecken in der Wettkampfhalle zu sanieren. In der Folge kommt es zu Einschränkungen bei der Nutzung des anderen 50-Meter-Schwimmbeckens, das sonst vornehmlich der zahlenden Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Grundsanierung der Schwimmhalle in Buch, die bereits seit knapp einem Jahr andauert, geht unterdessen planmäßig voran. Die Eröffnung dieser Schwimmhalle ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Mehr zum Thema:

Diese Bäder bleiben im Sommer geschlossen

Wo Lichtenberg in Zukunft baden gehen kann

Stadtbad Tiergarten bekommt Außenbecken

( BM/dpa )