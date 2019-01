"Besonders wertvoll": ALBA nach Eurocup-Sieg begeistert

Berlin. Große Freude herrschte bei Basketball-Bundesligist ALBA Berlin nach dem hart erkämpften 94:86-Erfolg im Eurocup beim litauischen Vizemeister Rytas Vilnius. "Das war ein superwichtiger Sieg. Im Eurocup muss man die Heimspiele gewinnen, da ist dieser Auswärtssieg besonders wertvoll", sagte Manager Marco Baldi.

ALBA hat sich mit Platz zwei in Gruppe E eine gute Position für die Rückrunde erarbeitet, auch wenn der Sieg in Vilnius hart erarbeitet werden musste. "Kämpferisch war das hervorragend. Wir haben einen großen Aufwand betrieben, sonst hätte es auch nicht gereicht. Aber das hat natürlich wieder viel Kraft gekostet", bemerkte Baldi.

Ein Extra-Lob gab es für Matchwinner Rokas Giedraitis. Nach drei Jahren in Vilnius war der Litauer im Sommer nach Berlin gewechselt. Am Mittwoch kehrte er nun zurück - und wie. Mit 23 Punkten war Giedraitis bester Werfer der Partie. "Er war voll da", lobte ihn Baldi. Auch Trainer Aito Garcia Reneses schloss sich den Lobeshymnen an. "Er hat sehr gut gespielt, aber das tut er schon die ganze Saison über. Er hilft uns sehr", sagte der Spanier.

Die mentale Stärke aus dem Vilnius-Spiel wollen die Berliner nun in das nächste Auswärtsspiel mitnehmen. Am Sonntag muss man im Pokal-Halbfinale bei den Skyliners Frankfurt antreten. Es ist die fünfte Auswärtspartie in Serie. "Es ist sehr schwer, bei den vielen Auswärtsspielen die Konzentration immer hoch zu halten", sagte Baldi. Und in Frankfurt werde es nicht leichter, ergänzte der Manager: "Am Mittwoch war ein wichtiges Spiel, am Sonntag kommt ein entscheidendes."

( dpa )