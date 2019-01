Technischer Defekt bewirkt Feuer im U-Bahnhof Alexanderplatz

Berlin. Ein technischer Defekt hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu dem Brand im U-Bahnhof Alexanderplatz geführt. Demnach handelt es sich um einen defekten Stromanschluss, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Das Feuer war gegen 16.30 Uhr am Dienstagnachmittag in einem Schuhgeschäft in der Zwischenebene des U-Bahnhofs ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der mehrgeschossige U-Bahnhof wurde deshalb gesperrt.

Nach Behördenangaben wurden zwei Menschen verletzt: Ein Feuerwehrmann stürzte von einer Leiter, eine Person stolperte über einen Schlauch - erlitt aber nur leichte Blessuren. Züge der Linien U2 und U8 waren zwischenzeitlich ohne Halt durch den Bahnhof gefahren, die Linie 5 endete am Frankfurter Tor. Der S-Bahn-Verkehr war nicht betroffen.

