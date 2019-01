Berlinale - Alle Infos zu den Filmfestspielen Berlin

Berlin. Zehn Tage lang tummeln sich FilmemacherInnen, SchauspielerInnen und Filminteressierte auf der Berlinale. Alles was Sie zu den Internationalen Filmfestspielen Berlin wissen müssen:

Wann findet die Berlinale statt?

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin finden von Donnerstag, den 7. Februar bis Sonntag, den 17. Februar statt.

Wie sieht das Programm für die Internationalen Filmfestspiele in Berlin aus?

Auf der Berlinale werden Filme unterschiedlicher Genres gezeigt und ausgezeichnet. Neben dem Goldenen Bären für den Besten Film und weiteren wichtigen Preisen, vergibt auch die Leserjury der Berliner Morgenpost eine Auszeichnung.

Hier finden Sie eine Übersicht der Filme in den verschiedenen Kategorien.

Wo findet die Berlinale statt?

Die Berliner Filmfestspiele finden in Kinos und anderen Veranstaltungsorten überall in den Berliner Bezirken statt.

Eine Übersicht der Spielstätten der Berlinale finden Sie hier.

Was kosten Tickets für die Berlinale?

Karten für Vorstellungen bei der Berlinale kosten 13 Euro. Tickets für den Wettbewerb im Berlinale Palast, die Eröffnung im Friedrichstadt-Palast und den Berlinale Special Gala-Premieren im Friedrichstadt-Palast und Zoo Palast kosten jeweils 16 Euro. Vorstellungen in der Kategorie Generation kosten 5 Euro Eintritt.

Am Publikumstag, den 17. Februar, kosten die Berlinale-Tickets 10 Euro. Weitere Infos zu Ermäßigungen und Sonderveranstaltungen finden Sie hier.

Wie funktioniert der Ticketvorverkauf für die Berliner Filmfestspiele?

Karten für die jeweilige Vorstellung gibt es immer drei Tage im Voraus, jeweils um 10 Uhr. Der Ticketvorverkauf startet am 4. Februar. Bereits ab dem ersten Tag des Vorverkaufs sind Tickets erhältlich für Vorstellungen am Publikumstag, im Friedrichstadt-Palast, im HAU Hebbel am Ufer, des Kulinarischen Kinos und von Berlinale goes Kiez.

Eine Übersicht der Vorverkaufs- und Tageskassen finden Sie hier.

Beim Vorverkauf werden max. zwei Tickets pro Person und Vorstellung verkauft. Am Tag der Vorstellung gibt es Tickets nur noch online und an der Tageskasse des jeweiligen Kinos.

( bm )