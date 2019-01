Pal Dardai über Trainer-Job: "Nur ein Sechs-Wochen-Beruf"

Berlin. Pal Dardai hat die zunehmende Belastung im Trainerberuf beklagt. Wenige Spiele entschieden über die Zukunft, "das ist nur ein Sechs-Wochen-Beruf", sagte der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in einem Interview mit "Sport Bild" (Mittwoch). "Wenn man sechsmal in Folge verliert, kannst du weg sein."

Die Trainer stünden permanent unter dem Stress, Ergebnisse liefern zu müssen. Wenn Übungsleiter weiterhin so schnell entlassen würden, werde es bald knapp auf dem Markt, glaubt Dardai. Den Clubs bliebe irgendwann keine Alternative mehr, als sich lange Zeit an einen Coach zu binden.

Der Ungar trainiert die Herthaner seit knapp vier Jahren. Seinen Job als Chef-Coach will Dardai trotz wachsendem Druck allzu bald nicht eintauschen. "Was ich brauche ist Leidenschaft. Zum Training will ich fahren, weil es toll ist, mit den Jungs für diesen Verein zu arbeiten und mich total ausfällt."

Ideen für das, was nach Zeit mit den Profis kommt, hat der 42-Jährige offenbar auch: "Nachwuchstrainer ist die schönste Arbeit", sagte Dardai, der vor seiner Zeit als Chefcoach bei Hertha U-15- und Nationaltrainer in Ungarn war. Dardai hat aber auch einen Plan B: "Ich könnte auch ein guter Gärtner sein".

( dpa )