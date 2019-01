Brandenburg will Kompromiss für Schuldenbremse

Potsdam. Knapp ein Jahr vor dem Eintreten der Schuldenbremse im Grundgesetz will Brandenburg die Weichen für eine eigene Regelung mit Änderung der Landesverfassung stellen. Darauf einigten sich die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, der Linken und den Grünen. Es werde "ein grundsätzliches Verbot zur Nettokreditaufnahme in der Verfassung geben", sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Mittwoch in Potsdam. Es könne aber auch festgelegte Ausnahmen geben: wenn die Konjunktur schlecht läuft, es Notlagen wie Hochwasser oder eine Finanzkrise gibt.

Ob und wann das nötig ist, soll nach einem Verfahren geprüft werden, das in der Haushaltsordnung festgelegt wird. Für Konjunkturabweichungen will Brandenburg auf Berechnungen des Bundes zurückgreifen. Wenn es in Ausnahmefällen zu neuen Schulden kommt, muss ein Tilgungsplan vorgelegt werden. Die Möglichkeit für Manipulationen werde verhindert, betonte CDU-Finanzpolitiker Steeven Bretz. Im Landtag ist für die Verfassungsänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Das Parlament soll bereits Ende Januar mit der ersten Debatte darüber starten.

( dpa )