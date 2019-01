Landtag hat 5. Geburtstag: 676 000 Besucher

Potsdam. Der Brandenburger Landtag wird am Wochenende in seinem neuen Domizil fünf Jahre alt: Am 18. und 19. Januar 2014 hätten mehr als 22 000 Bürger ihr Parlament im wiederaufgebauten Stadtschloss in Besitz genommen, erinnerte Landtagspräsidentin Britta Stark am Mittwoch. Inzwischen seien rund 676 000 Besucher gekommen. "Wir sind und bleiben ein offenes Haus der Begegnung", betonte Stark. Sie lädt alle Interessierten am 6. April zu einem Tag der Offenen Tür ein.

In den vergangenen fünf Jahren fanden mehr als 80 Plenarsitzungen statt. Die Landtagsverwaltung verzeichnete weit mehr als 10 000 Drucksachen, darunter parlamentarische Anfragen, Anträge und Gesetzentwürfe. In den weiß gestrichenen Fluren des Parlaments wurden bereits 33 Kunstausstellungen gezeigt. Am 30. Januar wird dort die Ausstellung "Sąsiedztwo i Distanz / Nähe und Dystans" mit 200 polnischen und deutschen Druckgrafiken aus der Sammlung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst eröffnet.

( dpa )