Angela Merkels Amtssitz wird erweitert, weil sich die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt hat. So könnte der Erweiterungsbau aussehen.

Regierungsviertel Erweiterung am Kanzleramt: Merkel landet auf dem Dach

Tiergarten. Erst 18 Jahre alt und schon zu klein: Der Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes entsteht in Mitte am Rande des Kanzlerparks jenseits der Spree. Der ein- bis zweigeschossige, bogenförmige Bau soll das sogenannte Band des Bundes nach Westen hin städtebaulich abschließen. „Die Erweiterung für das 2001 bezogene Kanzleramt ist notwendig geworden, weil sich die Aufgaben des Amtes seither deutlich verändert und vermehrt haben“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) bei der Vorstellung der Baupläne am Dienstag.

Als Beispiel nannte Braun Themenbereiche wie Energiewende, Terrorismusbekämpfung, Migration, Cyberkriminalität oder Digitalisierung. „Das hat dazu geführt, dass die Beschäftigtenzahl von ursprünglich 410 auf derzeit rund 750 gewachsen ist“, so der Kanzleramtschef weiter. Zuletzt seien rund 90 Einzelbüros doppelt belegt gewesen, zudem hätten 200 Mitarbeiter in anderen Gebäuden untergebracht werden müssen – und weitere Stellenbesetzungen seien geplant.

Stellen die Pläne vor: die Architekten Axel Schultes (l.) und Charlotte Frank mit Kanzleramtsminister Helge Braun.

Foto: Sean Gallup / Sean Gallup/Getty Images

Mit dem Erweiterungsbau wird sich die Anzahl der Büros nun nahezu verdoppeln, es entstehen 400 weitere. Angesiedelt werden diese in dem sechsgeschossigen halbrunden Gebäude, das in die Grenzbebauung, die den westlichen Abschluss des Kanzlerparks bildet, integriert wird. Daran anschließend werden in einem zweigeschossigen Bauteil weitere Serviceeinrichtungen, darunter eine zusätzliche kleine Kantine und ein Veranstaltungsbereich, Platz finden.

Eine freitragende Landeplattform für Hubschrauber, die sich wie ein Schwanenhals über das Gebäudeensemble erhebt, ersetzt auch die ursprüngliche Landefläche im Park. Auch außerhalb des Kanzlerparks soll gebaut werden: Auf einem bundeseigenen Grundstück an der Elisabeth-Abegg-Straße ist ein Post- und Logistikcenter geplant. Die Auslagerung dieser Bereiche sei vor allem Sicherheitsbelangen geschuldet, sagte Braun. Neben der vorhandenen Nordbrücke über die Spree soll eine neue Fußgängerbrücke im Süden das 300 Meter entfernte Kanzleramt und den Erweiterungsbau miteinander verbinden.

Architektenduo liefert auch den Neubau-Entwurf

Der Entwurf für den Erweiterungsbau stammt, wie auch der für das Kanzleramt selbst, vom Berliner Architektenduo Axel Schultes und Charlotte Frank. Die beiden hatten 1994 den Realisierungswettbewerb gewonnen. Die dazugehörigen Außenanlagen – Kanzlergarten und Kanzlerpark – wurden damals gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Lützow 7 geplant und umgesetzt.

Auch das städtebauliche Gesamtkonzept für das Band des Bundes hatte das Büro Schultes Frank Architekten geliefert. „Die Architekten Schultes und Frank wurden aufgrund ihrer Urheberrechte für das Band des Bundes wie auch des Kanzleramtes in die Erweiterungsüberlegungen eng einbezogen“, begründete Petra Wesseler, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR), warum man auf einen erneuten Wettbewerb für das Gebäudeensemble, das von der Nutzfläche her noch einmal genauso groß wird wie das Kanzleramt, verzichtet habe.

Frühestens 2027 soll der Komplex fertig sein. Der Einzug wird für das Jahr 2028 in Aussicht gestellt. „Wir rechnen mit einer vierjährigen Planungs- und einer ebenso langen Bauzeit“, sagte Petra Wesseler weiter. Der lange Vorlauf sei notwendig, weil unter anderem auch der Bebauungsplan für das Areal angepasst werden müsse. Eine Bauzeit von insgesamt vier Jahren sei realistisch: „So lange hat auch der Bau des Kanzleramtes gedauert“, erinnerte sie.

Uferweg soll während der Bauzeit zugänglich bleiben

Die Kosten für den Erweiterungsbau sind erheblich: „Zusammengerechnet kommen wir auf Bruttokosten von rund 460 Millionen Euro“, sagte Architektin Charlotte Frank. Der Kostenermittlung zum Stichtag 18. November 2018 habe allerdings der damalige Preisindex zugrunde gelegen. „Bei einer Bau- und Planungszeit von acht Jahren werden die Kosten der Baupreissteigerung geschuldet sicher noch steigen“, fügte sie hinzu. Zum Vergleich: Die Baukosten für das Kanzleramt hatten damals 513,3 Millionen Mark (262,45 Millionen Euro) betragen.

Architektonische Extravaganzen sind nicht der Grund für die hohen Kosten. „Architektonisch spielt die Musik im Bundeskanzleramt“, betonte Axel Schultes. Entsprechend zurückgenommen sei der Erweiterungsbau geplant. Schultes erinnerte daran, dass das Band des Bundes trotz des Erweiterungsbaus noch nicht vollendet ist. Das Bürgerforum zwischen Kanzleramt und Paul-Löbe-Haus, wo sich stattdessen eine Freifläche mit Straße befindet, wurde noch immer nicht realisiert. „Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf“, sagte der 75-jährige weiter. Allerdings fehle dazu die politische Unterstützung aus dem Bundestag.

Da die meisten Arbeiten im ohnehin öffentlich nicht zugänglichen Kanzlerpark stattfinden werden, soll es während der Bauzeit zu keinen Einschränkungen auf den Uferwegen an der Spree kommen. Allerdings werden Berliner und Touristen auf ein beliebtes Fotomotiv verzichten müssen. Der üppig wuchernde Wein an der Mauer muss für den Bau weichen – „wird aber neu gepflanzt“, versicherte Schultes.

