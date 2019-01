Wegen Brexit: Briten in Berlin brauchen Aufenthaltserlaubnis

Berlins Innensenator An­dreas Geisel (SPD) hat die in Berlin lebenden Briten aufgefordert, ihren Aufenthaltsstatus zu sichern. Dazu biete die Ausländerbehörde online die Möglichkeit, einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder eines Nachweises über das Aufenthaltsrecht zu stellen, teilte die Senatsinnenverwaltung mit.

Wer diese Möglichkeit nutze, könne sich eine Bestätigung der Antragstellung ausdrucken und verfüge damit über einen Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts, hieß es weiter. Die registrierten Personen würden dann „zu gegebener Zeit zur Prüfung eines Aufenthaltstitels eingeladen“. Der Service ist kostenfrei und richtet sich nur an britische Staatsangehörige, die in Berlin wohnen.

Potenziell betroffen seien rund 18.000 Britinnen und Briten. Informationen zu dem Verfahren sowie das Onlineformular – in englischer Sprache – sind auf der Seite www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin abrufbar.

Wenn der Brexit Ende März kommen sollte, benötigen britische Staatsangehörige künftig für ihren Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel oder einen Nachweis über ihr Aufenthaltsrecht.

Das britische Parlament hatte das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen am Dienstagabend abgelehnt. Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten am Dienstagabend in London gegen den Deal von Premierministerin Theresa May. Für die 62-Jährige ist das die wohl größte Niederlage in ihrer politischen Karriere. Die oppositionelle Labour-Partei stellte sofort nach der Abstimmung einen Misstrauensantrag gegen die Regierung. May bot an, sich dem schon an diesem Mittwoch zu stellen.

Der Machtkampf zwischen der Regierung und dem Parlament über den Brexit-Kurs dürfte sich nun noch weiter verschärfen. Großbritannien will die Europäische Union bereits am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt aus der Staatengemeinschaft ohne Abkommen. Für diesen Fall wird mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.

