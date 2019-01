Brexit: Briten in Berlin brauchen Aufenthaltserlaubnis

Berlins Innensenator An­dreas Geisel (SPD) hat die in Berlin lebenden Briten aufgefordert, ihren Aufenthaltsstatus zu sichern. Dazu biete die Ausländerbehörde online die Möglichkeit, einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder eines Nachweises über das Aufenthaltsrecht zu stellen, teilte die Senatsinnenverwaltung mit.

Wer diese Möglichkeit nutze, könne sich eine Bestätigung der Antragstellung ausdrucken und verfüge damit über einen Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts, hieß es weiter. Die registrierten Personen würden dann „zu gegebener Zeit zur Prüfung eines Aufenthaltstitels eingeladen“. Der Service ist kostenfrei und richtet sich nur an britische Staatsangehörige, die in Berlin wohnen. Potenziell betroffen seien rund 18.000 Britinnen und Briten. Informationen zu dem Verfahren sowie das Onlineformular – in englischer Sprache – sind auf der Seite www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin abrufbar.

Unterdessen wurde vor der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am Dienstagabend damit gerechnet, dass Premierministerin Theresa May eine schwere Niederlage erleidet. Britische Medien gehen davon aus, dass ihr im Unterhaus mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Großbritannien will schon am 29. März die EU verlassen. Die Entscheidung sollte am Abend fallen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erwartet für den Fall aber keine weiteren bedeutenden Zugeständnisse der Europäischen Union. Er sei skeptisch, „dass das Abkommen grundsätzlich noch einmal aufgeschnürt werden kann“.

( bm )