Ein Feuerwehrmann steht nach dem Löschen des Brandes in einer Ladenpassage im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz.

Berlin. Im U-Bahnhof Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Brand ausgebrochen und hat zu starker Rauchentwicklung geführt. Der mehrgeschossige U-Bahnhof wurde deshalb gesperrt. Wie Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag twitterten, sind zunächst 80 Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brandort. Das Feuer brach demnach in einem Schuhgeschäft im Zwischengeschoss aus. Über Verletzte und das Ausmaß des Brandes war zunächst nichts bekannt.

( dpa )