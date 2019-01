Konzert: André Rieu live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

André Rieu spielt am 24. Januar ein Konzert in der Mercedes-Benz Arena

Mercedes-Benz Arena André Rieu live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

André Rieu ist ein musikalischer Superstar: weltweit als „Walzerkönig" gefeiert, gehört der niederländische Starviolinist seit dreißig Jahren zu den erfolgreichsten internationalen Top Acts. Jetzt kehrt Rieu mit seiner Deutschlandtour 2019 nach Berlin zurück und tritt am 24. Januar live in der Mercedes-Benz Arena auf.

Im Rahmen seiner Tour begeistert André Rieu seine Fans auf fünf Kontinenten mit der perfekten Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager. Jährlich besuchen rund 600.000 Zuschauer seine Konzerte. Damit übertrifft Rieu weltbekannte Künstler wie Coldplay, AC/DC oder Rihanna.

Das erwartet die Besucher

André Rieu inszeniert Klassik als große Show: Gemeinsam mit seinem 60-köpfigen Johann-Strauss-Orchester lädt der Meister zu einem Abend der Musik mit weltbekannten, romantischen und gefühlvollen Melodien, vielen Überraschungen und Gastauftritten ein. "Diese herrliche Musik ermöglicht es mir, Lebensfreude und Humor in die Welt zu tragen", so André Rieu zu seiner Show. "Bei meinen Konzerten ist alles erlaubt: Lachen, weinen, tanzen, singen. Emotionen sind das Geheimnis meines Erfolgs.“

Wo wird André Rieu in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin)

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von André Rieu in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 47,50 Euro (ab 37,50 Euro mit Sichtbehinderung) im Vorverkauf unter mercedes-benz-arena-berlin.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (24. Januar 2019) um 18 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Violinist André Rieu

Foto: Candy Welz / dpa

Wird es noch weitere Auftritte von André Rieu in Deutschland geben?

Insgesamt 17 Stationen umfasst die „André Rieu Tour 2019“ in Deutschland. Noch vor dem Auftritt in Berlin gibt es Shows in Mannheim (16.1.), Neu-Ulm (17.1.), Stuttgart (18.1.), Frankfurt (19.1.) und Braunschweig (23.1.). Nach dem Berlin-Konzert am 24. Januar folgen Auftritte in Rostock (25.1.), Kiel (26.1.), Dortmund (6.2.), Erfurt (7.2.), Nürbger (8.2.), München (9.2.), Bremen (27.2.), Hamburg (28.2.), Leipzig (2.5.), Köln (10.5.) und Halle (11.5.).

Welche Songs wird André Rieu in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte André Rieu bei seinem Konzert am 11. Oktober in Buenos Aires:

Seventy-Six Trombones Dark Eyes Granada The Exodus Song (This Land Is Mine) Nessun dorma The Skaters' Waltz, Op. 183 Plaisir d'amour Shanghaitan (The Bund of Shanghai) Hallelujah Clogdance Trompeten Echo Think of Me Die Csárdásfürstin Scotland the Brave Highland Cathedral Scotland the Brave Ah fors'e lui che l'anima (La Traviata) Blue Danube O fortuna

Zugabe:

Radetzky March, Op. 228 A Bright Young Man Libiamo (La Traviata) Tutti Frutti Can't Help Falling in Love Libertango Cielito lindo Amazing Grace Adieu, Mein Kleiner Gardeoffizier (Die lustigen Weiber von Wien) Cielito lindo

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

André Rieu live in Berlin, Donnerstag, 24. Januar 2019, Einlass ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.