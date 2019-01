Prozess in Berlin Arkadius B. soll sich 179 Mal an Kindern vergangen haben

Die Vorwürfe machen sprachlos. 179 mal soll ein 47-jähriger Berliner sich über einen Zeitraum von sieben Jahren an Kindern vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Arkadius B. schweren sexuellen Missbrauch vor. Seit Dienstag muss sich der in Untersuchungshaft sitzende Spandauer vor dem Landgericht Moabit verantworten. Auf die zuständige Jugendschutzkammer wartet ein langes Verfahren, 17 Verhandlungstage hat das Gericht eingeplant, um die entsetzlichen Vorwürfe aufzuklären.

Bei den Opfern der Taten handelt es sich um vier Kinder aus der Nachbarschaft. Die waren den Ermittlungen zufolge zwischen 2011 und 2018 häufig beim Angeklagten zu Besuch und übernachteten dort auch regelmäßig. Diese Gelegenheiten soll der Angeklagte für seine Taten genutzt haben. Die Opfer waren bei Beginn der Serie acht, neun und elf Jahre alt. Mal soll B. die Kinder veranlasst haben, für ihn zu posieren, damit er davon Fotos machen konnte, mal waren es schwerwiegende sexuelle Handlungen, die die Anklage dem 47-Jährigen vorwirft.

B. spielte den netten, harmlosen Onkel

Detaillierte Beschreibungen der angeklagten Taten erübrigen sich, zu abstoßend ist vieles von dem, was der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seiner Anklageschrift zum Prozessauftakt vorträgt. In allen Einzelheiten von Bedeutung ist hingegen die Frage, die nicht nur die Ermittler umtreibt: Wenn die Vorwürfe zutreffen, wie konnte dann Arkadius B. in seinem Umfeld so viele Jahre den netten Onkel von Nebenan spielen, ohne dass jemand gemerkt hat, was tatsächlich hinter der verschlossenen Tür seiner Wohnung vorging?

Die Rolle des netten und vor allem harmlosen Onkels könnte der Angeklagte durchaus spielen. Der korpulente, etwas schüchtern wirkende Mann auf der Anklagebank ist unverheiratet und lebte bis zu seiner Festnahme im vergangenen Jahr bei seinen Eltern. Den Ausführungen des Staatsanwaltes folgte er am ersten Verhandlungstag ohne jede Regung, Angaben zu seiner Person machte B. gegenüber dem Vorsitzenden leise und höflich.

„Wenn Sie es waren, dann kriegen wir das raus“

Eindringlich wandte sich der Vorsitzende Richter Norbert Nowak zum Ende des ersten Verhandlungstages an den Angeklagten. Seine Kammer habe große Erfahrung mit der Verhandlung von Sexualdelikten und bereits zahllose Angeklagte, Opfer und Zeugen befragt. „Wenn Sie es waren, dann kriegen wir das raus“, hielt Nowak dem 47-Jährigen vor. Und schloss mit der dringenden Empfehlung, in dem Fall ein Geständnis abzulegen.

Wenn es in Verfahren gegen Sexualtäter überhaupt etwas gibt, was für die Angeklagten spricht, dann ist das ein umfassendes Geständnis, das den oft minderjährigen Opfern einen Auftritt vor Gericht erspart. Das wird in aller Regel strafmildernd gewertet. Der nächste Verhandlungstag am 5. Februar sei komplett reserviert für den Fall, dass Arkadius B. sich äußern wolle, teilte der Richter mit. Danach beginnen die Zeugenbefragungen, bei denen notfalls auch die Opfer gehört werden müssen.