Ex-NPD-Mann-Haftentlassung: OLG sieht Fehler bei Behörden

Blick auf das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) in Brandenburg/Havel.

Brandenburg/Havel. Die Freilassung des ehemaligen NPD-Politikers und mutmaßlichen Brandstifters Maik Schneider aus der U-Haft geht auf Fehler mehrerer Justizbehörden zurück. Das teilte das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) am Dienstag mit. Zwar seien Ermittlungsverfahren und Hauptverhandlung vor den Strafkammern des Landgerichts Potsdam stringent und zügig geführt worden, heißt es in der Begründung. Jedoch sei es nach Erlass des Urteils in erster Instanz im Februar 2017 zu "erheblichen Verfahrensverzögerungen beim Landgericht Potsdam und beim Bundesgerichtshof gekommen". Diese hätten sich auf mehr als sechs Monate summiert.

Auch die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nach Ansicht des OLG zu lange mit der Übermittlung der Revisionsakte an den BGH gebraucht. Obwohl der Angeklagte auch weiterhin des Vorwurfs der Brandstiftung, Sachbeschädigung und Nötigung dringend verdächtig sei und Fluchtgefahr bestehe, sei die Fortdauer der Untersuchungshaft unverhältnismäßig, so das Gericht.

Schneider war erst kürzlich nach knapp drei Jahren aus der U-Haft entlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, in Nauen (Havelland) eine Sporthalle in Brand gesteckt zu haben, die im Spätsommer 2015 als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war.

( dpa )